Клинико-диагностическая лаборатория откроется в Балашихе этим летом

В микрорайоне Гагарина на базе поликлиники № 4 в Балашихе готовится к открытию Центральная клинико-диагностическая лаборатория второго уровня. Сейчас ведутся установка современного оборудования, обновление инженерных систем и обучение персонала.

Лаборатория, расположенная в трехэтажном здании, сможет принять до 70 специалистов. Они будут проводить широкий спектр исследований крови, включая биохимию, гормоны, онкомаркеры, коагулограмму, анализы на инфекции, а также определять группу крови и антитела. Планируется, что лаборатория станет центральной для обработки анализов из семи городов Подмосковья.

«Мы значительно ускорим выполнение исследований и расширим их спектр. Если раньше лаборатория обслуживала только Балашиху, то теперь она объединит пять местных лабораторий и станет ключевым звеном для региона», — пояснила заведующая лабораторией Оксана Косенко.

Сюда уже поступили гематологический и биохимический анализаторы, а также оборудование для исследования гормонов и онкомаркеров. Вскоре ожидается поставка аппарата для коагулограммы и станции для анализа мочи. Всего лаборатория получит около 20 единиц высокотехнологичного оборудования.

«Новое оборудование автоматизирует процессы: от ручной подачи пробирок мы переходим к системе, где аппараты сами считывают штрих-коды и выдают результаты. Один биохимический анализатор способен выполнять до 50 видов анализов», — отметила Оксана Косенко.

Модернизация началась в апреле 2025 года, и уже этим летом жители Балашихи смогут воспользоваться услугами обновленной лаборатории, которая обеспечит высокую точность и скорость диагностики.