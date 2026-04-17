«Клиника Героев» в Балашихе предоставит льготы ветеранам СВО и их семьям
Участники спецоперации и их близкие могут воспользоваться льготами на услуги нового медицинского центра «Клиника Героев» в Балашихе. В его открытии приняли участие председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава городского округа Балашиха Сергей Юров.
Для ветеранов и из семей в медучреждении будет действовать 50-процентная скидка на все услуги.
«Это существенная помощь нашим военнослужащим», — подчеркнул председатель Мособлдумы.
Также клиника будет раз в месяц проводить для жителей бесплатные консультации по шести ключевым направлениям.
«Человек может пройти необходимые процедуры под присмотром медиков, а через пару часов уже вернуться к своим делам», — добавил Брынцалов.
В центре есть почти 30 кабинетов, современное оборудование и дневной стационар. Каждый месяц врачи могут принять примерно четыре тысячи пациентов. Брынцалов обратил внимание, что обращение в клинику — это отличная возможность быстро и качественно проверить здоровье у опытных специалистов.