«Клиника Героев» в Балашихе предоставит льготы ветеранам СВО и их семьям

Участники спецоперации и их близкие могут воспользоваться льготами на услуги нового медицинского центра «Клиника Героев» в Балашихе. В его открытии приняли участие председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Для ветеранов и из семей в медучреждении будет действовать 50-процентная скидка на все услуги.

«Это существенная помощь нашим военнослужащим», — подчеркнул председатель Мособлдумы.

Также клиника будет раз в месяц проводить для жителей бесплатные консультации по шести ключевым направлениям.