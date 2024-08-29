Клинический центр в Красногорске будет оказывать помощь детям участников СВО

Заместитель министра обороны России Анна Цивилева и первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева оценили возможности нового Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля в Красногорске. Здесь смогут получить помощь дети участников СВО.

В ходе встречи было подписано соглашение между диагностическим центром и фондом «Защитники Отечества», благодаря которому дети участников специальной военной операции со всей страны смогут получать высокотехнологичную медицинскую помощь в клинике.

Анна Цивилева отметила важность создания условий для медицинского обслуживания детей военнослужащих. Она подчеркнула, что такие центры помогут детям, столкнувшимся с трудностями, вести полноценную и активную жизнь. Замминистра выразила благодарность медикам за то, что семьи героев, защищающих страну, могут быть уверены в надежности медицинской помощи для их детей.

Во время визита Цивилева встретилась с женами участников СВО, которые пришли на прием с детьми. Семьи отметили, что теперь у них появилась возможность получать бесплатную и своевременную медицинскую помощь, а современное оборудование центра обеспечит точную диагностику.

Гостям продемонстрировали оснащение детского центра, в котором представлено почти 10 тысяч единиц оборудования, включая 100 уникальных, таких как ангиографы, аппараты для гемодиафильтрации и роботическая система Excellent.

Людмила Болатаева охарактеризовала Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля как крупнейший многофункциональный медицинский флагман. Она добавила, что благодаря современному оборудованию и команде лучших специалистов дети со всей страны смогут получать бесплатную медицинскую помощь.

«Ежегодно свыше 150 тысяч детей будут получать амбулаторную помощь в нашем центре», — добавила Болатаева.

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