Клинчанка Алена Бутенко получила звание мастера спорта России

Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва имени Трефилова из городского округа Клин, Алена Бутенко, вернулась с всероссийских соревнований, прошедших в Адлере, и заслужила почетное звание мастера спорта России.

Ее спортивный путь начался в десять лет, и уже через два года она заняла первое место в Клину, метнув молот на 26 метров. Этот успех стал стимулом для дальнейших тренировок.

Благодаря упорным тренировкам ее техника и сила значительно улучшились. В 14 лет она метала молот на 57 метров, а в 18 — достигла рекордных 63,5 метров, побив рекорд России. В этом возрасте она стала третьей в мире среди девушек до 20 лет, метающих молот весом 4 килограмма.

Сейчас Алена тренируется под руководством тренера Игоря Виниченко в спортзале клуба «Времена года» в поселке Чайковского. Игорь Алексеевич отметил ее эффективность и стремление к развитию.

В будущем спортсменка планирует продолжать совершенствовать технику, работать над силой и результатами. Возможно, она свяжет свою жизнь со спортом не только как атлет, но и как фитнес-тренер. Сейчас она учится в Брянском спортивном училище.