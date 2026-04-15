Климовский трубный завод внедряет автоматизацию

Климовский трубный завод, входящий в Группу Полипластик, активно применяет автоматизацию на производстве. Главный технолог Сергей Клейменов сообщил, что роботизированный комплекс на участке растарки сырья увеличил скорость работы в 2,5 раза. Робот распаковывает мешки с полимерным сырьем и загружает его в специальный контейнер для производства труб. За час он может обработать до четырех тонн гранул, что полностью покрывает потребности производственных линий цеха гладких труб.

Автоматизация линии по выпуску соединительных муфт повысила производительность до 70 процентов. Комплексы были установлены в 2025 году, и роботизация процессов позволила не только увеличить эффективность, но и снизить издержки.

На Климовском трубном заводе трудятся более 700 человек. Здесь налажен полный цикл производства гладких и структурированных полимерных труб. В аккредитованном испытательном центре осуществляется контроль качества сырья и продукции. «Нашу полимерную трубную продукцию используют при строительстве основных инфраструктурных объектов страны, от которых зависит комфорт многих людей», — подчеркнул Сергей Клейменов.

Продукция завода находит применение в строительных и коммунальных проектах Подмосковья. Трубные изделия используют для создания систем водоснабжения в Фрязино и Щелково, а также при ремонте водовода в районе деревни Лучинское. Канализационные трубы задействованы в реконструкции дождевой канализации и Люберецких очистных сооружений.