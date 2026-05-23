Клещи подстерегают: как защититься во время отдыха на природе

Теплая и солнечная погода в мае манит жителей Подмосковья на природу. Однако отдых на свежем воздухе может быть омрачен встречей с опасными членистоногими — клещами.

Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Щетинин сообщил, что сейчас сезон активности клещей в самом разгаре. Он подчеркнул: «Клещи почти слепые, но обладают отличным чутьем — они улавливают запах приближающейся жертвы за десять метров».

Особую активность клещи проявляют перед дождем, а в солнечные дни опасны утром и вечером. Любимые места их обитания — хвойные леса, лесополосы вдоль трасс, луга, скверы, сады и овраги, а также сырые затененные участки с густой растительностью у рек, озер и прудов.

Чтобы избежать укуса клеща, спасатели рекомендуют соблюдать простые правила экипировки. Светлая однотонная одежда поможет быстрее заметить вредителя. Высокие резиновые сапоги — лучшее средство защиты ног. Верхнюю часть одежды следует заправлять в штаны, а штаны — в сапоги. Манжеты рукавов и воротник должны плотно облегать тело. Голову обязательно нужно закрывать косынкой или кепкой, а волосы убирать под них. Перед прогулкой необходимо обработать вещи специальными акарорепеллентными средствами.

Чем тщательнее вы подготовитесь, тем меньше шансов, что встреча с клещом испортит вам выходные.