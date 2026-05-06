Клены высадили у пешеходной зоны в центре Наро-Фоминска

На пешеходной зоне у ТЦ «Мальково» начали высаживать остролистные клены. Деревья появятся на заранее просчитанных местах, чтобы в будущем не мешать ни людям, ни покрытию, ни коммуникациям, каждый саженец — это вклад в уют и комфорт городской среды.

Специалисты территориального управления Наро-Фоминск провели тщательную подготовку: определили оптимальные точки для посадки с учетом расположения инженерных сетей, дорожек и зон отдыха.

Начальник территориального управления Евгений Клюшкин прокомментировал ход работ: «Мы выбрали такие точки, чтобы крона давала тень, но не создавала помех пешеходам и инфраструктуре. Расстояния выверены: корни будут развиваться правильно, а тротуары останутся целыми».

Совсем скоро здесь появится зеленый коридор, который будет радовать жителей и гостей города, даря прохладу в летний зной и украшая пешеходную зону.