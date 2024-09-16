Кленовую аллею высадили на Молодежной улице в поселке Большевик

Экологическая акция «День в лесу. Сохраним лес вместе» прошла в Серпухове. Волонтеры высадили молодые клены вблизи дома № 9 на Молодежной улице в поселке Большевик.

Участие в акции приняли активисты «Движения первых», волонтеры отряда «Мы — единое целое» и «Доброе сердце», жители поселка, ученики Дашковской школы и Серпуховского колледжа.

Также молодые деревья посадили в Пущине на бульваре Болотова в микрорайоне Г и около дома № 11 вдоль проспекта Науки в микрорайоне АБ. К жителям и волонтерам присоединились и сотрудники управляющих компаний, которые сажали деревья на улицах Пушечная и Подольская.

Экологическая акция продолжится 20 сентября в Екатерининском сквере, поселках Большевик и Пролетарский, местечке Данки и дворах муниципалитета. Мероприятие проходит по инициативе Комитета лесного хозяйства Московской области.

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