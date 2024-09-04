Кластер «Профессионалитет» открыли в колледже «Подмосковье» в Солнечногорске
Образовательный кластер федерального проекта «Профессионалитет» по направлению «Туризм и сфера услуг» открыли на базе колледжа «Подмосковье» в деревне Козино в Солнечногорске. Более 500 первокурсников будут осваивать новую программу обучения.
Направление «Туризм и сфера услуг» охватывает такие специальности, как поварское и кондитерское дело, туризм, гостиничное дело и медицинское сопровождение.
Одной из ключевых особенностей обучения в рамках программы «Профессионалитет» является близость условий подготовки студентов к реальным производственным ситуациям. С первого курса учащиеся будут направлены на практику и стажировки в предприятиях, а также получат гарантии трудоустройства по окончании обучения.
«Это здорово, что в настоящее время система профессионального образования нацелена на то, чтобы большая часть обучения проходила на производстве и практическая часть была в приоритете: 70% обучения будет на предприятии и 30% — в колледже», — рассказала директор колледжа «Подмосковье» Антонина Юдина.
Для обеспечения качественной подготовки студентов в кластере создали восемь специализированных зон для различных видов работ. Лаборатории и мастерские оборудованы современными технологиями.
В рамках кластерного взаимодействия студенты уже посетили экскурсию на предприятие-партнера колледжа — «Парк Отель Лесной» в Солнечногорске.
Федеральный проект «Профессионалитет» стартовал в 2021 году и направлен на социально-экономическое развитие России. Образовательно-производственные центры, или кластеры, представляют собой сотрудничество колледжей и организаций, включая малый и средний бизнес, а также социальную сферу для практической подготовки квалифицированных специалистов.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».