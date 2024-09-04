Кластер «Профессионалитет» открыли в колледже «Подмосковье» в Солнечногорске

Образовательный кластер федерального проекта «Профессионалитет» по направлению «Туризм и сфера услуг» открыли на базе колледжа «Подмосковье» в деревне Козино в Солнечногорске. Более 500 первокурсников будут осваивать новую программу обучения.

Направление «Туризм и сфера услуг» охватывает такие специальности, как поварское и кондитерское дело, туризм, гостиничное дело и медицинское сопровождение.

Одной из ключевых особенностей обучения в рамках программы «Профессионалитет» является близость условий подготовки студентов к реальным производственным ситуациям. С первого курса учащиеся будут направлены на практику и стажировки в предприятиях, а также получат гарантии трудоустройства по окончании обучения.

«Это здорово, что в настоящее время система профессионального образования нацелена на то, чтобы большая часть обучения проходила на производстве и практическая часть была в приоритете: 70% обучения будет на предприятии и 30% — в колледже», — рассказала директор колледжа «Подмосковье» Антонина Юдина.