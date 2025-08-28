Кластер «Индустрия робототехники» откроют в губернском колледже в Протвине

На базе губернского колледжа в Протвине 1 сентября откроют новый кластер «Индустрия робототехники». Посещать его будут студенты пяти учебных заведений Подмосковья, рассказали в Минобразования МО.

Заниматься в образовательно-производственном центре смогут: МЦК–Техникум имени С. П. Королева, Луховицкий авиационный техникум, Серпуховский, Сергиево-Посадский и Мытищинский колледжи.

Кластер оборудовали современными лабораториями, в которых находятся мастерские по вакуумным и магнитным системам, эксплуатации измерительных систем, обработке и передаче сигналов. Кроме того, в пользовании ребят окажутся комплексы для программирования контроллеров, прецизионной обработки и инфракрасного анализа.

«Новые возможности помогут студентам не только получить теоретические знания, но и приобрести практические навыки, необходимые для успешной карьеры в высоких технологиях», — отмечается в сообщении ведомства.

Проект реализуется в рамках федеральной программы «Профессионалитет».