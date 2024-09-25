Классы для обучения управлению беспилотниками открыли в школе Балашихи

В рамках реализации федерального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем» в Балашихе оборудовали современные кабинеты для реализации учебных программ по беспилотным технологиям. Юные инженеры приступили к обучению 2 сентября.

На подготовительном этапе была проделана значительная работа: проведен ремонт помещений, закуплено и установлено необходимое оборудование, разработаны программы обучения. Преподаватели прошли специализированное обучение по направлению беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Федеральном технопарке профобразования в Калуге, что позволило им получить необходимые навыки и знания для работы с учениками.

Перед тем как отправиться в полет, гимназисты проходят инструктаж по технике безопасности. В процессе обучения ребята могут попробовать себя в роли операторов БАС, что позволяет им на практике освоить управление беспилотными системами.

Учебный курс интегрирует знания из различных предметов: технологии, информатики, физики и математики, и становится одним из ключевых элементов формирования у школьников функциональной грамотности, инженерно-технического, проектного, креативного и критического мышления.

В Балашихе открыты два таких класса, которые начали свою работу в начале сентября этого года. В специализированных классах школьники обучаются управлению квадрокоптерами, 3D-моделированию и проектированию БАС. Для учебы предусмотрено все необходимое оборудование. Авиационная корпорация «Рубин» передала ученикам пять комплектов квадрокоптеров, что значительно расширяет возможности практического обучения.

Этот проект открывает новые горизонты для школьников, позволяя им получать актуальные знания и навыки в области беспилотных технологий, которые имеют большое значение для будущего развития авиации и технологий в целом.

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