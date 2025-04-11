Классный час «Профессионалитет» провели для школьников в Егорьевске

Классный час прошел для учащихся девятого класса школы № 1, организованный преподавателями и амбассадорами Егорьевского техникума. Мероприятие было посвящено федеральному проекту «Профессионалитет», направленному на разработку образовательных программ, соответствующих требованиям рынка труда и готовящих специалистов по востребованным профессиям.

В Егорьевске проект «Профессионалитет» активно развивается. Студенты первого курса Егорьевского техникума, обучающиеся управлению программируемыми металлорежущими станками, в рамках программы посетили предприятие ООО «Иновент», что позволило им ознакомиться с современным производственным процессом и укрепить связь между теоретическим обучением и практическими навыками.

В ходе встречи школьники узнали о преимуществах программы «Профессионалитет», включая возможность получения качественного образования и гарантированного трудоустройства. Особое внимание было уделено сотрудничеству с предприятиями для организации стажировок и практики, что способствует лучшей подготовке студентов к реальным условиям работы.

Проект «Профессионалитет» представляет собой новую модель практико-ориентированной подготовки квалифицированных кадров по наиболее востребованным профессиям и специальностям. Он направлен на интеграцию образовательных учреждений с предприятиями реального сектора экономики, что повышает конкурентоспособность молодых специалистов и обеспечивает их трудоустройство.