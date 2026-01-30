Классный час про автомобили прошел в школе Серебряных Прудов

29 января, в день, когда весь мир вспоминает рождение первого автомобиля, в Совхозной средней общеобразовательной школе округа состоялось познавательное мероприятие для учеников второго «А» и второго «Б» классов.

Классный час был посвящен истории и эволюции автомобилестроения. Юные исследователи узнали, что 29 января 1886 года инженер Карл Бенц получил патент на свое революционное изобретение — первый в мире автомобиль с бензиновым двигателем. Особый интерес вызвала история превращения этой трехколесной «самодвижущейся повозки» в сложные, высокотехнологичные транспортные средства. Дети проследили, как за более чем столетний период автомобили эволюционировали от простых механизмов до «умных» помощников человека.

«Вооружившись цветной бумагой, картоном, клеем и безграничной фантазией, второклассники на время перевоплотились в юных инженеров-конструкторов. Каждый ребенок создал свою уникальную модель автомобиля. Итогом стало создание яркой и „шумной“ выставки будущего автотранспорта, где были представлены самые разнообразные концепции — от футуристичного дизайна кузова до прорывных решений в области экологичности двигателей», — отметили организаторы.