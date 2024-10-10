Классный час на тему русских легенд и сказок провели для студентов Зарайска

Студенты Луховицкого аграрно-промышленного техникума и Зарайского педагогического колледжа прослушали лекцию об истории русской мифологии. Мероприятие организовали в рамках классных часов, посвященных «Разговорам о важном».

На занятии по истории русских легенд, мифов и сказаний студентам Луховицкого аграрно-промышленного техникума и Зарайского педагогического колледжа напомнили о важности сохранения культурного наследия своей страны. Собравшиеся обсудили древние сказания о богатырях, царях и загадочных существах и вместе нашли в них отголоски разных исторических событий.

Мероприятие позволило студентам расширить свои знания о культурном богатстве России. Такие занятия прививают молодому поколению уважение к культуре и истории страны.

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