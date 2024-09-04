Классные часы на тему борьбы с терроризмом прошли в школах Солнечногорска

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Классные часы и уроки безопасности прошли в школах Солнечногорска в День солидарности в борьбе с терроризмом. Сотрудники Культурно-досугового центра «Тимоново» и представители войсковой части провели в Тимоновской школе информационную беседу «Прерванный урок».

Ученикам старших классов рассказали о тех трагических событиях, произошедших в Беслане 3 сентября 2004 года. Детям объяснили современные проявления терроризма, методы самозащиты в критических ситуациях и действия при обнаружении подозрительных предметов.

«В образовательных учреждениях округа прошли мероприятия, направленные на солидарность в борьбе с терроризмом. В школах были организованы классные часы и уроки безопасности. Ребята, учителя минутой молчания почтили память невинно погибших детей и взрослых. Мы всегда будем хранить память о тех страшных событиях, которые произошли в нашей стране 20 лет назад», — рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

В конце мероприятия школьники изготовили бумажных журавликов, на которых написали добрые пожелания и слова поддержки. Эти журавлики вместе с гуманитарной помощью будут отправлены военнослужащим под Курск.

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