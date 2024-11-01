Классные часы ко Дню народного единства начались в Подольске

В подольских школах началась череда тематических занятий, приуроченных ко Дню народного единства. Учащимся рассказывают об истории праздника, важности единства народов России, а также знакомят с традициями разных регионов страны.

Более тысячи семисот учеников школы № 29 имени Петра Забродина с первого по одиннадцатый классы стали участниками таких мероприятий. На занятиях школьники обсуждали темы патриотизма, жертвенности, читали стихи о Родине и собирали пазлы, каждый элемент которых символизировал один из регионов России. Учитель истории Анна Швец отметила, что подобные классные часы давно стали традицией в их учебном заведении, помогая воспитывать у детей уважение к отечественным ценностям.

В школе № 1 микрорайона Климовск тематические часы охватили более полутора тысяч школьников. В младших классах ребята исполняли песню Газманова «Россия, вперед!», читали стихи и участвовали в викторине, а старшеклассники обсуждали значимость единства народов через дискуссии и видеоматериалы.

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