Класс православной культуры открыли в честь юбилея академии РВСН в Балашихе

В Балашихе состоялось торжественное событие, приуроченное к 205‑й годовщине Военной академии РВСН имени Петра Великого: запуск масштабной выставки народного творчества и освящение класса православной культуры. В мероприятии приняли участие руководство академии, представители ветеранских организаций, сотрудники учебного заведения и их семьи.

Юбилейная выставка разместилась в трех залах и объединила несколько тематических экспозиций. В одном из залов были представлены творческие работы детей военнослужащих — рисунки, поделки и изделия декоративно‑прикладного искусства, отражающие семейные традиции и патриотические мотивы. Второй зал был посвящен ветеранам Великой Отечественной войны и участникам специальной военной операции: здесь размещены архивные материалы, фотографии, письма и награды, рассказывающие о службе и подвиге защитников Родины. Третья часть экспозиции демонстрировала предметы художественного творчества, созданные сотрудниками академии и членами их семей, — картины, резьбу, вышивку и другие работы, отражающие мастерство и творческое разнообразие коллективов.

Отдельное внимание было уделено открытию и освящению класса православной культуры, действующего в академии с 1996 года. Новое помещение станет площадкой для неформальных встреч курсантов, педагогов, ветеранов и представителей духовенства. Здесь планируется обсуждать вопросы ценностей, семейного воспитания и нравственного становления, а также реализовывать проекты духовно‑нравственного направления.