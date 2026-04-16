Класс пожарной опасности повысится в Одинцове 18 апреля

В Московском регионе установилась погода, способствующая снижению уровня пожарной опасности, однако в ближайшие дни интенсивность осадков может снизиться. Если 16 и 17 апреля на территории Одинцовского округа ожидается первый класс пожарной опасности (минимальный), то в субботу, 18 апреля, он повысится до второго класса.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Подмосковье интенсивность осадков может снизиться, поэтому класс пожарной опасности начнет повышаться. Пожароопасный период в Московской области начался 20 марта и продлится до 15 ноября.

В Одинцовском округе 45% территории — более 56 тысяч гектаров — приходится на земли лесного фонда. В пожароопасной зоне расположены 17 населенных пунктов и 23 садоводческих некоммерческих товарищества. За последние пять лет в муниципалитете произошло 19 лесных пожаров. При этом в 2025 году был зафиксирован всего один лесной пожар и два пала травы.