Класс по управлению БПЛА открылся в школе № 8 в Домодедове

В школе № 8 в Домодедове открылся кружок по управлению беспилотниками. Только в 2% образовательных учреждений России обучают такому направлению.

Кружок «Беспилотные авиационные системы» открылся по проекту Министерства просвещения России. Молодежь будет осваивать навыки работы с дронами благодаря федеральной и региональной поддержке.

«Сегодня беспилотники используются в сельском хозяйстве, строительстве, медицине, нефтегазовом секторе, охране и безопасности и других направлениях. Навыки управления ими дадут большое карьерное преимущество», — сказала глава Домодедово Евгения Хрусталева.

Педагоги прошли профильное обучение на базе технопарка в Калуге. Они научат ребят управлять беспилотником, обслуживать его и проводить расчеты. Для практических занятий в школу закупили 3D-принтер, инструменты, очки виртуальной реальности, компьютеры и летательные аппараты, а также обустроили полетные зоны.

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