Кладку стен завершили на стадионе «Русич» в Ликино-Дулеве

Реконструкция одного из главных спортивных объектов Ликино-Дулева — стадиона «Русич» — перешла в активную фазу. Строители отчитались о завершении ключевого этапа: возведении стен административно-бытового корпуса и монтаже системы вентиляционных шахт.

На сегодняшний день основные усилия сосредоточены на остеклении помещений и подготовке фундамента для специализированных технических строений. В них будет размещено холодильное оборудование и ледозаливочные машины. Начальник участка Вячеслав Чернышев сообщил, что темпы работ соответствуют графику.

«На объекте задействовано 36 специалистов и три единицы тяжелой техники — погрузчик, автокран и самосвал. Мы уже подготовили фронт работ для монтажа кровли — весь необходимый материал завезен на площадку и ждет своего часа. К установке кровельных конструкций приступим в самые ближайшие дни», — отметил Вячеслав Чернышев.

После завершения реконструкции «Русич» станет по-настоящему многофункциональным ядром города. Площадь комплекса превышает тысячу квадратных метров. Главное поле размером 100 на 60 метров спроектировано для круглогодичного использования: летом здесь будут проходить футбольные баталии, а зимой площадка превратится в лед для хоккея с мячом.

Для любителей легкой атлетики и командных игр предусмотрены баскетбольные площадки, сектора для прыжков в длину и высоту, а также трибуны, рассчитанные на 1000 зрителей.