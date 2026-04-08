Кладбища Истры привели в порядок к Пасхе

В Истринском округе завершили основную часть работ по благоустройству кладбищ перед Пасхой. В порядок привели 43 территории общей площадью 158 гектаров.

Подготовка началась сразу после улучшения погодных условий. Специалисты приступили к очистке и восстановлению инфраструктуры, чтобы обеспечить чистоту и безопасность для посетителей.

На прошлой неделе работы сосредоточили на трех участках. Две зоны находились на кладбище Садки, еще одна — в деревне Истра. Сотрудники профильной службы очистили свыше 12 тысяч квадратных метров.

С территорий вывезли более 60 кубометров отходов. Рабочие убрали мусор, распилили упавшие деревья и устранили последствия подтоплений. Также обновили внешний вид объектов: покрасили заборы, скамейки и информационные стенды, привели в порядок входные группы.

«Мы ежегодно проводим такие работы перед Пасхой. Важно, чтобы жители могли спокойно посетить места захоронений в чистых и ухоженных условиях», — отметил представитель «Службы кладбищ».

Работы продолжаются. Все запланированные задачи планируют завершить до 10 апреля.