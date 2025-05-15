Китайский мусоровоз начал курсировать по улицам Лобни

Подмосковье получило новый мусоровоз из Китая. Спецтехнику передали Министерству по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья во время рабочей поездки.

Мусоровоз способен за один рейс забирать больше отходов, что позволяет сократить количество поездок. Он оснащен портальным подъемником грузоподъемностью пять тонн, благодаря чему может работать с разными типами мусора.

Кроме того, пневматическая подвеска и удобное расположение оборудования обеспечивают хорошую маневренность, что особенно важно для работы во дворах и на узких улицах. Сейчас новую технику уже используют в Лобне. Ожидается, что с ее помощью вывоз отходов в Подмосковье станет более удобным и эффективным.