Китайские школьники по программе обмена посетили Дмитров

Дмитровский муниципальный округ и китайский Чжаоцин укрепляют образовательные связи. Ученики из города-побратима приехали с ответным визитом в Подмосковье.

Сотрудничество двух городов длится уже 16 лет. Недавно дмитровские школьники, изучающие китайский язык, побывали в Чжаоцине. Они посетили местную школу, пообщались со сверстниками и применили свои знания на практике. В феврале делегация из Китая прибыла в Дмитров.

«Ежегодно гости из города-побратима приезжают к нам. Такие встречи — это не просто дружеские визиты, а вклад в долгосрочное партнерство. Мы перенимаем лучшие практики в образовании и помогаем молодежи учиться диалогу в глобальном мире», — отметил глава округа Михаил Шувалов.

В гимназии «Дмитров» гостей встретили тепло. Директор Олеся Лебедева представила семьи, в которых ребята будут жить во время визита. Хозяева исполнили народные танцы и песни — иностранные гости оценили выступление аплодисментами. Языковой барьер не мешал общению. Участники встречи много фотографировались на память.

Программа продолжилась в дмитровском техникуме. Китайским школьникам показали, как в России готовят специалистов среднего звена. Гости попробовали себя в росписи по дереву. За чаепитием они украшали традиционные десерты. Большой интерес вызвали занятия по защите в чрезвычайных ситуациях и сестринскому делу.