Китайские музыканты посетили музыкальную школу в Клину

В Клинской детской школе искусств имени П. И. Чайковского прошло мероприятие с участием более двадцати молодых музыкантов из Китая. Это уже третий год подряд, когда участники международного фестиваля «Мост искусств» посещают школу.

Утро началось с традиционного русского гостеприимства: воспитанницы местной школы в народных костюмах под звуки балалайки пели, танцевали и водили хороводы с китайскими музыкантами.

После этого для всех детей и взрослых провели экскурсию по отделениям школы. Каждый смог увидеть репетиции хорового, струнного, театрального и хореографического отделений. Эмоции китайских гостей были яркими: все улыбались и радовались возможности побывать в городе, где жил и творил Чайковский.

Генеральный директор ассоциации лауреатов конкурса Чайковского Иван Червак отметил, что популярность мероприятия связана с возросшим интересом к китайской культуре. Юные китайские музыканты приезжают в Россию, чтобы обменяться опытом.

После обеда на сцене одной из лучших музыкальных школ в Подмосковье прошел совместный концерт. Артисты из Китая и Клина показали свои лучшие музыкальные номера: играли на фортепиано, скрипках, кларнете, виолончели, гобое, аккордеонах, пели в хоре и танцевали.

Один из выступавших, Пэн Яньян, отметил теплое отношение в школе и знакомство с интересной русской культурой. Он учится в экспериментальной школе Шанхайской консерватории в Нинбо уже два года и планирует поступить в престижное музыкальное учреждение.