Китайские инвесторы реализуют в Подмосковье еще 11 проектов на 80 млрд рублей

Китайские инвесторы реализуют в Подмосковье еще 11 проектов на общую сумму 80 миллиардов рублей. В результате в регионе появится еще более 8,3 тысячи рабочих мест.

Как рассказали в областном Мининвесте, при участии китайских инвесторов в Красногорске создадут вторую очередь бизнес-парка «Гринвуд». На его территории уже работают более 400 резидентов из 14 стран мира, 180 из которых — из КНР.

«Что касается товарооборота между регионом и зарубежными партнерами, доля Московской области составляет 7,6% от всего товарооборота России с Китаем. Основные категории экспорта включают потребительские товары, продукцию машиностроительной отрасли, металлы и изделия из них, химическую продукцию и текстиль», — рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Также в Солнечногорске китайская компания ZXMM построит завод дисков для сельхозтехники, а в ОЭЗ «Дубна» SNIBE запустит производство медицинского оборудования.

