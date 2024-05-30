Китайские актеры показали чеховский «Вишневый сад» со сцены театра в Лобне

Спектакль «Вишневый сад» представили актеры «Пекинской оперы» со сцены театра в Лобне. Показ прошел в рамках XXVIII Международного театрального фестиваля «Русская классика».

Как рассказал режиссер спектакля Ран Чанцзянь, чеховский «Вишневый сад» произвел на него очень сильное впечатление.

«Я хотел показать глубину произведения, как Чехов рисует портреты простых людей и какой тонкий социальный смысл в его произведениях», — рассказал Чанцзянь.

Спектакль играли на китайском языке, а зрители могли читать субтитры по ходу действия пьесы на киноэкране позади актеров.

«Для нас очень сложно дается произношение русских имен, поэтому в постановке мы использовали китайские имена. Это позволило нам упростить процесс и адаптировать спектакль к китайской традиционной опере, — продолжил Чанцзянь.

Актеры играли в традиционных костюмах, ведь действие режиссер перенес в Китай, а во время спектакля звучали традиционные инструментов.

«Я благодарен администрации города Лобня и администрации Московской области за проведение столь важного мероприятия. Именно благодаря таким мероприятиям мы успешно разговариваем о бизнесе, взаимодействии, науке и образовании. И я надеюсь, что благодаря таким мероприятиях дружеская связь между Россией и Китаем будет крепнуть на всем Евразийском континенте», — заявил ответственный секретарь российской части Российско-Китайской Палаты Павел Устюжанинов.

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