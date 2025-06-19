Китайская компания построит завод колесных дисков для сельхозтехники в Подмосковье
Китайская компания ZXMM запустит производство колесных дисков для сельскохозяйственной техники в подмосковном индустриальном парке «Есипово». Такое соглашение губернатор Андрей Воробьев подписал с председателем правления предприятия Цуй Пином на ПМЭФ. В проект инвестируют 2,2 миллиарда рублей.
Ежегодно на Петербургском экономическом форуме Подмосковье подписывает соглашения о сотрудничестве с иностранными предприятиям. Так, годом ранее губернатор встретился с генеральным директором «Хуацзин», которая сейчас проектирует завод осевых агрегатов и подвесок в «Есипово». Теперь там запустят производство дисков для сельхозтехники. Всего в индустриальном парке откроют четыре производственные линии.
«Всего будет создано около 100 рабочих мест. Ежегодно предприятие планирует производить в Подмосковье 140 тысяч единиц продукции, которая в том числе будет поставляться „Ростсельмашу“ и Петербургскому тракторному заводу», — сказал Воробьев.
На предприятии будут создавать диски для сельхозтехники, грузовиков, прицепов и автомобилей. При этом будут использовать отечественное сырье.
Главный завод компании находится в провинции Хэбэй в Китае. Всего там выпускают более двух тысяч разновидностей колесных дисков и более одного миллиона комплектов в год.
«Мы рады, что правительство Московской области поддержало инициативу по запуску аналогичного производства в Подмосковье, ведь наша продукция пользуется спросом в том числе и среди российских компаний. Кроме того, реализация этого инвестпроекта — еще один шаг к развитию партнерских отношений между нашими странами», — сказал председатель правления ZXMM Цуй Пин.