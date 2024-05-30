Китайская делегация посетила ГСГУ в Коломне для обсуждения сотрудничества

Фото: Министерство образования МО

Делегация из Китая посетила ГСГУ в Коломне. Участники обсудили сотрудничестве в сфере информационных технологий, биологии и туризма.

Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, университет поддерживает партнерские отношения с китайским вузом. ГСГУ посетил проректор Ван Шуцзюнь, начальник отдела науки Цао Янмина и глава учебного отдела Ван Цинхуэ.

Леонова отметила важность перспектив сотрудничества сран в сфере образования. Она напомнила, что студенты факультета иностранных языков изучат китайский язык, а с января будущие учителя получат возможность учить его по проекту «Китайский в средней школе». В сентябре университет также откроет курсы для школьников.

Языковую стажировку в Хейлунцзянском институте прошли свыше 30 студентов, восемь находятся там прямо сейчас, еще семеро отправятся туда в сентябре.

Китайская делегация выразила желание расширить сотрудничество в области информационных технологий, биологии и туризма. Для студентов запустят онлайн-курсы.

«Визит китайской делегации завершился экскурсией по университету, которую провел помощник ректора по международной деятельности Максим Ершов. Это событие стало важным этапом в укреплении международных образовательных связей и обмена культурными и академическими ценностями между Россией и Китаем», — добавили в ведомстве.

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