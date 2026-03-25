Китайская делегация посетила дом-музей семьи Арсения Морозова в Ногинске

Историей Богородского края заинтересовались иностранцы. В рамках российско-китайского сотрудничества в области образования представители Китая побывали в доме-музее семьи Арсения Морозова в Ногинске.

Арсений Морозов — старообрядец-предприниматель, благотворитель, правнук основателя знаменитой династии предпринимателей Саввы Морозова. Представители семьи Морозовых стояли у истоков развития текстильного производства в Российской империи и подняли его на небывалую высоту. Множество новаторских идей в архитектуре и устройстве дома удивили и привлекли внимание китайских гостей.

На экскурсии делегация познакомились с предметами русского быта, некоторые из них смогли китайцы опробовать в деле. Например, поднять чугунок для русской печи с помощью ухвата. Гордость музея — сохранившиеся изразцовые печи и камины, русская печь. Не менее ценны в доме предметы дореволюционной купеческой мебели, которая пережила целую эпоху.

Гости особо отметили исторический костюм экскурсовода, одетого в платье эпохи начала XX века. Уезжала китайская делегация из Богородского округа с приятным чувством и эмоциями, вспоминая теплый прием, внимание и гостеприимство.