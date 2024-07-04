Китайская делегация из города-побратима Чжаоцин посетила Дмитров

Дмитровский городской округ принял делегацию из городского округа Чжаоцин Китайской Народной Республики. Визит, организованный с целью укрепления сотрудничества между двумя регионами, оказался насыщенным и продуктивным.

Переговоры велись под руководством заместителя главы Дмитровского городского округа Оксаны Котовой. Она тепло приветствовала китайскую делегацию и выразила уверенность в том, что совместные усилия откроют новые возможности для развития обеих сторон в различных областях, включая экономику, культуру, образование и спорт.

В рамках визита китайской делегации была представлена презентация о развитии Дмитровского округа. Гости из Китая выразили большой интерес к предложениям по углублению экономических и культурных связей.

Заместитель главы Чжаоцина Ли Синвень подчеркнул значимость визита и отметил, что надеется на всестороннее развитие сотрудничества. Предприятия уже успешно сотрудничают с российскими партнерами и впереди еще большой потенциал для дальнейших проектов.

В завершение переговоров Оксана Котова вручила представителям Чжаоцина памятные сувениры, подчеркнув гостеприимство и открытость Дмитровского округа к международному диалогу.

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