Кирилл Григорьев стал министром ЖКХ Подмосковья
Кирилла Григорьева назначили главой МинЖКХ Подмосковья. Ранее он занимал должность замглавы министерства по содержанию территорий, отвечая за ключевые направления работы ведомства.
Кирилл Григорьев долгие годы работам в правительстве региона. С 2014 года он отвечал за отрасль потребительского рынка и услуг. За время его работы в этом направлении в Подмосковье в несколько раз увеличились обороты цифровой торговли и были реализованы крупные проекты.
Благодаря его работе многие услуги для бизнеса перешли в «цифру», а в работу предприятий начали активно внедрять искусственный интеллект.
«В периоды пандемии COVID-19 и начала СВО, когда требовалась быстрая адаптация и новый подход к работе, он оказывал поддержку не только Подмосковью, но и другим регионам страны», — добавили в министерстве.
С мая этого года Кирилл Григорьев работал первым заместителем министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, отвечая за важные блоки работы ведомства.
Теперь он возгласит министерство ЖКХ.