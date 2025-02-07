Кирилл Григорьев стал министром ЖКХ Подмосковья

Кирилл Григорьев долгие годы работам в правительстве региона. С 2014 года он отвечал за отрасль потребительского рынка и услуг. За время его работы в этом направлении в Подмосковье в несколько раз увеличились обороты цифровой торговли и были реализованы крупные проекты.

Благодаря его работе многие услуги для бизнеса перешли в «цифру», а в работу предприятий начали активно внедрять искусственный интеллект.

«В периоды пандемии COVID-19 и начала СВО, когда требовалась быстрая адаптация и новый подход к работе, он оказывал поддержку не только Подмосковью, но и другим регионам страны», — добавили в министерстве.

С мая этого года Кирилл Григорьев работал первым заместителем министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, отвечая за важные блоки работы ведомства.

Теперь он возгласит министерство ЖКХ.