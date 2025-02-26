Киоск с шаурмой из-за нарушений законодательства снесли в Орехово-Зуеве

Мероприятия по устранению нарушений при организации работы нестационарных торговых объектов продолжаются в муниципалитете. Эта работа проводится по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

На территории городского округа расположено более 140 киосков и павильонов. Далеко не каждый соответствует санитарным нормам, законодательству о защите прав потребителей и требованиям благоустройства. Вопросы правомерности их размещения обсуждаются с собственниками земельных участков.

Работа киоска по продаже шаурмы на улице Ленина в Ликино-Дулеве сопровождалась рядом серьезных нарушений. В результате объект был демонтирован — владелец добровольно ликвидировал его.

Власти округа выразили благодарность предпринимателям, проявившим солидарность в стремлении навести порядок на улицах муниципалитета.