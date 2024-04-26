Киноуроки о нравственности провели в школах Лобни | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 16:03 Киноуроки о нравственности провели в школах Лобни Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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В школах Лобни стартовал уникальный проект «О будущем», в рамках которого ребятам рассказывают о ценностях через кино. Проект реализуют не только в России. Он помогает детям понять сложные жизненные вопросы, воспитывает в них доброту и ответственность.

Учителя из Лобни встретились с организаторами проекта, чтобы обсудить, как кино может помочь в воспитании учеников. В основе идеи лежит список из 99 качеств, которые дети будут изучать на протяжении всех 11 лет обучения. Каждый месяц — новое качество, новый фильм и новые открытия о себе и окружающем мире.

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Фильмы для проекта подобраны так, чтобы не только увлечь ребят, но и показать им примеры героев, стоящих за каждым из качеств. К каждому фильму прилагается специальное руководство для учителя, которое помогает глубже раскрыть тему и обсудить ее с классом.

Идея проекта проста: видя положительные примеры на экране, дети захотят подражать героям, перенимая их лучшие черты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что 42 школы и 23 детских сада отремонтируют в регионе к осени.

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