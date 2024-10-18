Киноурок в рамках проекта «Новая школа» провели для учащихся Богородского округа

Ученикам второго класса показали фильм «Друг в беде не бросит». Киноурок прошел в рамках партийного проекта «Новая школа».

В школах Богородского городского округа реализуют проект «Новая школа» партии «Единая Россия». В центре образования № 83 для школьников провели киноурок. Ученики второго класса посмотрели фильм «Друг в беде не бросит». После просмотра фильма собравшиеся обсудили его содержание, разобрали характеры главных героев, их поступки и мотивы. В беседе принял участие депутат Совета депутатов Богородского округа Дмитрий Гусев.

«Язык кинематографа позволяет объяснить ребятам сложные понятия. Сопереживание героям картин взывает эмоциональный интерес и заставляет ребят задуматься об их мотивации, моделях поведения. Такие полезные занятия помогают формировать у детей моральные ценности», — сказал он.

Поступки героев фильма нашли отклик в сердцах школьников. Некоторые увидели в них себя или своих одноклассников, это помогло ребятам взглянуть на проблемы и разные ситуации по-новому. Проект «Киноуроки в школах России» — это совместный проект с Министерством просвещения Российской Федерации.

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