Киноурок на тему доброты прошел в школе Ногинска

Ученикам пятого класса Центра образования № 45 в Ногинске показали фильм «Волшебники» режиссера Елены Дубровской. Киноурок прошел в рамках партийного проекта.

Проект «Киноуроки в школах России» партии «Единая Россия» активно реализуется в Богородском городском округе.

Главная тема кинолетны — взаимопомощь и дружба. После просмотра ребята обсудили фильм и пришли к выводу, что поддержка друг друга нужна в любой ситуации.

Практика проведения уроков в подобном формате доказала свою эффективность. Психологи и педагоги высоко оценивают полезность и актуальность таких показов.

Отметим, что проект «Киноуроки в школах России» — это совместный проект с министерством просвещения Российской Федерации.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».