Киноурок экологии провели для школьников из Ногинска

Для шестиклассников Центра образования № 4 в Ногинске прошло занятие по экологии. Обучение проводилось в рамках проекта «Киноуроки в школах России».
Ребятам показали фильм «Стеша» на экологическую тему, после чего состоялось его обсуждение. Целью киноурока было акцентировать внимание обучающихся на теме «Экология здесь и сейчас».
После просмотра и обсуждения фильма ребята вместе с классным руководителем решили в ближайшие каникулы повторить субботник по сбору мусора в лесном массиве «Орешник».
С 2024 года в Центре образования № 4 действует отряд юных лесничих «Лесной патруль». Ребята только начали знакомиться с профессией и лесной экосистемой. Особое место занимает тема экологичного поведения. И это не только теоретическое обучение. Основным местом проведения занятий является лесной массив «Орешник». Весной учащиеся вместе с педагогами провели субботник на поляне, собрав 12 мешков мусора. Вывезти мусор помогли родители.