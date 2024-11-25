Киноурок экологии провели для школьников из Ногинска

Для шестиклассников Центра образования № 4 в Ногинске прошло занятие по экологии. Обучение проводилось в рамках проекта «Киноуроки в школах России».

Ребятам показали фильм «Стеша» на экологическую тему, после чего состоялось его обсуждение. Целью киноурока было акцентировать внимание обучающихся на теме «Экология здесь и сейчас».

После просмотра и обсуждения фильма ребята вместе с классным руководителем решили в ближайшие каникулы повторить субботник по сбору мусора в лесном массиве «Орешник».