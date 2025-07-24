Кинотеатр во дворце культуры в Жуковском закрыли до 20 августа

Во Дворце культуры Жуковского временно приостановлена работа касс и кинозала. Это связано с проведением плановых технических мероприятий по обслуживанию оборудования и инфраструктуры учреждения. Доступ к кинофильмам и покупке билетов будет закрыт до 20 августа 2025 года.

Представители Дворца культуры сообщают, что эти работы необходимы для обеспечения комфортного и безопасного просмотра фильмов, а также для улучшения качества предоставляемых услуг. Техническое обслуживание позволит обновить оборудование, что в дальнейшем положительно скажется на зрительском опыте.

После завершения всех работ кинопоказы в кинозале ДК возобновятся согласно утвержденному расписанию. Жители и гости города смогут вновь насладиться любимыми фильмами и культурными мероприятиями.

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