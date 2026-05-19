Кинопоказы под открытым небом в парках Подмосковья: более 400 сеансов

Весной и летом 2026 года в рамках проекта «Кинопарк» пройдут бесплатные кинопоказы в более чем 50 парках Московской области.

Запланировано более 400 сеансов современных российских художественных и анимационных фильмов, ориентированных на семейную аудиторию. Среди них: * «Авиатор»; * «Аманат»; * «Поехавшая»; * «Маша и медведи».

Также зрителей ждут творческие встречи с авторами, режиссерами и актерами фильмов. Они будут посвящены обсуждению художественного замысла, истории создания картин и актуальных вопросов современного российского кинематографа.

Проект «Кинопарк» успешно реализуется при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области с 2016 года.

Расписание кинопоказов до конца мая включает показы в разных парках Подмосковья. Например: * 21 мая в Михневском парке (городской округ Ступино) — фильм «Летчик». * 22 мая в парке им. Н. Островского (городской округ Ступино) — фильм «Авиатор». * 31 мая в городском парке (городской округ Солнечногорск) — фильм «Артек. Сквозь столетия».

Дата и время кинопоказов могут меняться в зависимости от погодных условий. Подробную информацию можно найти на сайте проекта [kinopark.mosoblpark.ru](https://kinopark.mosoblpark.ru/).