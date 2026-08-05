Кинопоказы под открытым небом пройдут в Ногинске

Богородские парки проведут показ российской комедии в рамках проекта «Кинопарк». Погрузитесь в атмосферу романтических приключений и морских историй в Центральном и Глуховском парках Ногинска.

Неделя в Богородских парках будет наполнена событиями.

Восьмого августа в 21:00 состоится показ художественного фильма «Капитан четвертого ранга». Гостей ждет ностальгический вечер под открытым небом.

В четверг на сцене Центрального парка продолжатся тренировки по спортивно-бальным танцам вместе с любительским объединением «Танцы Голд».

В четверг юные и взрослые гости Центрального парка приглашаются на урок рисования под открытым небом по мотивам русских народных сказок. Сбор участников в 16.00 у главного входа рядом со скульптурой «Баба Яга».

Суббота в Центральном парке традиционно посвящена спортивным активностям. В 9:00 стартует забег от движения «5 верст», а в камерном зале в это же время пройдут занятия по нейрофитнесу.

В 10:00 на деревянной детской игровой площадке пройдут спортивные тренировки для детей от трех лет от клуба «Спортинтерцентр».

А в 11.00 начнется большое общеобластное мероприятие «Физкультпарк». Гостей приглашают на открытые тренировки, диагностику опорно-двигательного аппарата, джампинг.

Также, в этот день в парках Глуховский, «Роща» и «Липовая аллея» пройдут регулярные игровые, спортивные и творческие мероприятия для детей.

В воскресенье, в 12.00 парки Центральный, Глуховский, «Роща» и «Липовая алея» приглашают юных посетителей на системные игровые, творческие и спортивные программы. А в 13.00 на сцене Центрального парка состоится концерт эстрадного оркестра под управлением Александра Дубровского.