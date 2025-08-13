Кинопоказы и спортивные активности пройдут в парке Солнечногорска

В парке культуры и отдыха и на набережной «Выстрел» состоятся мастер-классы, спортивные мероприятия и игровые программы. Все события будут организованы в рамках губернаторской программы «Лето в Подмосковье», а вход — свободный для всех желающих.

Гостям предложат концертную программу, кинопоказы «Мой дикий друг» и «Начать сначала», настольные игры, лекцию «Правила безопасности» и квиз «Мой город — Солнечногорск». Гости смогут посетить зарядку, занятия по йоге, зумбе и физической культуре, а также поучаствовать в забеге «5 верст» и турнире по настольному теннису.

«Мы рады предложить жителям широкий спектр мероприятий, чтобы каждый мог найти занятие по душе и открыть для себя что-то новое. А для самых маленьких гостей у нас — яркие мастер-классы по прикладному творчеству и веселые игровые программы», — подчеркнула заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Расписание, актуальные новости и обновления будут опубликованы на информационных афишах в парках, в официальном телеграм-канале и на сайте.