Кинопоказы и лекции проведут для жителей Химок ко Дню герба России

Патриотические мероприятия ко Дню Государственного герба Российской Федерации пройдут во всех микрорайонах Химок 28 и 29 ноября. Жителей приглашают присоединиться к кинопоказам, познавательным лекциям, тематическим мастер-классам и творческим вечерам.

Документальный фильм покажут подросткам 28 ноября в детской библиотеке № 3 и школе «Наследие» городского округа Химки. Собравшимся расскажут историю герба, гимна и флага Российской Федерации. Также в образовательном комплексе «Перспектива» проведут увлекательную викторину на эту тему. Познавательные лекции пройдут в Доме культуры «Контакт» и в отделении Научно-исследовательского клинического института детства в Фирсановке 29 ноября.

«Герб России — один из главных государственных символов нашей великой страны. Наряду с флагом и гимном он подчеркивает независимость и историческую самобытность нации», — отметил председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

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