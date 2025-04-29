Кинопоказ военного фильма «Вызываем огонь на себя» прошел в Химках

Показ фильма «Вызываем огонь на себя» провели в Химках в 60-летний юбилей выхода картины. Площадкой киновечера стало дошкольное отделение Сходненской Гимназии № 23.

Гостям мероприятие рассказали о том, как создавался фильм и показали отрывки его ключевых сцен.

«Фильм повествует о мужестве и преданности Отечеству, наглядно показывая значимость борьбы за свободу. Эта картина сохраняет свою актуальность и в наши дни, напоминая молодым людям о великой цене Победы», — рассказал председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский.

Киновечер стал частью масштабной программы, которая реализуется в округе с июля прошлого года под лозунгом «Успех V единстве поколений». Основная цель проекта — напомнить молодому поколению о том, как важно сохранить историческую память России и ее традиции.