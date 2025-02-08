Кинопоказ в честь Героя Советского Союза прошел в Луневской школе в Химках

Гости школы не только посмотрели документальный фильм, но и узнали о жизни и подвигах героя во время Великой Отечественной войны. Так, Александр Матросов закрыл собой амбразуру вражеского дзота и помог красноармейцам уничтожить противника в бою.

«Подвиг Матросова стал символом мужества и воинской доблести. Бесстрашно отдав жизнь за свое Отечество и боевых товарищей, он навсегда вошел в историю нашей страны», — отметила муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

Подобные мероприятия проводят в Химках регулярно. В округе организовывают не только кинопоказы, но и лекции и встречи, направленные на сохранение исторической правды.

«Сегодня истории Матросова и других великих героев вдохновляют наш народ. Очень важно, чтобы молодые люди знали о таких подвигах, испытывали чувство гордости и понимали, что защита Родины — это не только священная обязанность, но и огромная честь», — сказал лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.