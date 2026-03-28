Кинопоказ советской драмы прошел в Химках

В школе «Триумф» учащимся и преподавателям показали картину «Сашка» 1981 года. Мероприятие состоялось в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений».

Встречу приурочили к популяризации культурных мероприятий и воспитанию молодежи через искусство. Фильм затрагивает важные темы дружбы, преданности и поиска своего места в жизни, что делает его особенно актуальным для подрастающего поколения.

После просмотра участники обсудили сюжет и поделились впечатлениями о том, какое значение кинокартина имеет в современном контексте.

Лидер Движения общественной поддержки Химок Георгий Шишкин отметил, что это не просто история о взрослении, а урок о том, как важно оставаться верным своим друзьям и идеалам. По его словам, такие мероприятия помогают молодежи лучше понимать свои корни и ценности, формируя более глубокую связь с историей.

Программа «Успех V единстве поколений» направлена на передачу исторической памяти молодежи. Основная задача инициативы — укрепление связи между жителями разных возрастов через общие ценности и совместное творчество.