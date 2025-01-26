Кинопоказ советского фильма «Родины солдат» прошел в Химках

В кинопоказе принял участие депутат Совета в Химках Алексей Федоров.

«Фильм повествует о судьбе генерал-лейтенанта инженерных войск Дмитрия Михайловича Карбышева. В начале войны он руководил укреплением Брестской крепости и обороны Ленинграда. Попав в плен к немцам после тяжелого ранения, герой не сдался морально и продолжал борьбу против нацистов, поддерживая других пленных», — рассказал Алексей Федоров.

Лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева отметила, что в Химках с июля 2024 года работает масштабная программа под лозунгами «Сохраняя прошлое — защищаем будущее!» и «Успех в единстве поколений!». Она направлена на формирование патриотизма и любви к Родине, увековечивание памяти предков и героев, воспитание в молодежи гордости за страну и ее достижения.