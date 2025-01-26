Кинопоказ сериала «Тихий Дон» прошел в библиотеке № 3 в Химках

В Химках провели открытый кинопоказ сериала «Тихий Дон». В библиотеке № 3 организовали тематический вечер, посвященный одноименному произведению писателя Михаила Шолохова.
В программе творческого вечера — изучение биографии Михаила Шолохова и 15-летней истории создания романа, а также кинопоказ. Муниципальный депутат Галина Болотова также приняла участие в мероприятии.
«Для нас провели увлекательную лекцию. Спикер рассказала много интересных фактов об этом выдающемся авторе. Спасибо большое организаторам за такое мероприятие», — подчеркнула Галина Болотова.
Творческий вечер организовали в рамках патриотической программы, которая реализуется в округе с начала 2024 года. Ее лозунги — «Успех в единстве поколений!» и «Сохраняя прошлое — защищаем будущее!».
«Эта общественная программа направлена на формирование и поддержание интереса у населения к истории нашей страны, а также на сохранение и увековечивание памяти о великих делах предков и героях нашего времени», — отметил муниципальный депутат Владимир Суслов.
Общественный деятель Ольга Игнатьева добавила, что в рамках программы в Химках проводят разнообразные историко-патриотические активности.
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