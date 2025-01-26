Кинопоказ сериала «Тихий Дон» прошел в библиотеке № 3 в Химках

В Химках провели открытый кинопоказ сериала «Тихий Дон». В библиотеке № 3 организовали тематический вечер, посвященный одноименному произведению писателя Михаила Шолохова.

В программе творческого вечера — изучение биографии Михаила Шолохова и 15-летней истории создания романа, а также кинопоказ. Муниципальный депутат Галина Болотова также приняла участие в мероприятии.

«Для нас провели увлекательную лекцию. Спикер рассказала много интересных фактов об этом выдающемся авторе. Спасибо большое организаторам за такое мероприятие», — подчеркнула Галина Болотова.