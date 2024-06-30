Кинопоказ под открытым небом провели в Химках

Экранизированную сказку «Летучий корабль» показали жителям Химок в парке «Подрезково». Событие состоялось в рамках регионального проекта «Кинопарк».
Фильм с музыкальными элементами, снятый по мотивам одноименного советского мультфильма показали в парке Химок около смотровой площадки. Бесплатный показ провели в рамках проекта «Кинопарк». Благодаря его реализации жителям Подмосковья под открытым небом показывают современные отечественные и анимационные фильмы, а также классику советского кинематографа.