Кинопоказ под открытым небом пройдет в Одинцовском парке 2 августа

История Онегина и Татьяны, знакомые строки и сюжетные повороты предстанут в новом свете на большом экране. Зрители смогут посмотреть классическую драму, основанную на романе Александра Пушкина. «Онегин» рассказывает историю о любви и роковых ошибках, где столичный циник отвергает чувства юной Татьяны, но годы спустя сам оказывается в роли отвергнутого.

Фильм предлагает свежий взгляд на классическое произведение, позволяя по-новому воспринять знакомый роман. Евгений Онегин живет на широкую ногу: балы, приемы, театральные премьеры и прочие развлечения, которые может предложить молодому человеку столица. Но светская жизнь давно утомила его, потому известие о болезни живущего в деревне дяди он воспринимает как возможность сбежать от опостылевшего света.

Кинопоказ состоится в случае хорошей погоды. Место встречи: Центральная поляна Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха.

