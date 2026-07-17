Кинопоказ под открытым небом пройдет в Одинцове
Жители Одинцовского округа смогут бесплатно посмотреть фильм под открытым небом в Лазутинском парке. Гостей приглашают устроиться на пуфиках и шезлонгах, которые подготовят организаторы.
Летние кинопоказы в Лазутинке стали ежегодной традицией. В этом сезоне первая встреча прошла 12 июля в День России — зрителям показали фильм «Диодорова. Против течения». Затем состоялся просмотр картины «Ритмы мечты».
Следующим фильмом программы станет романтическая комедия «Сводишь с ума». По сюжету зеркало открывает путь в параллельную реальность и меняет жизнь главных героев.
Показ начнется в 22:00 на центральной поляне парка. Посетителям предоставят пуфики и шезлонги, а также угостят бесплатным попкорном. Организаторы рекомендуют взять с собой плед.