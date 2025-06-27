Кинопоказ Парада Великой Победы прошел в Химках

Историю легендарного шествия на Красной площади 1945 года жители Химок узнали на открытом уроке в школе-интернате «Кадетский корпус». Кинопоказ стал частью масштабной патриотической программы.

Собравшиеся прослушали познавательную лекцию и ознакомились с архивными кадрами парада и хроникой с трансляции. Участие в мероприятии приняли неравнодушные жители, муниципальные депутаты и общественные деятели.

«Важно не просто помнить историю, а передавать ее живым словом и делом. Молодежи нужны примеры силы духа, настоящего мужества и любви к Родине. Именно такие мероприятия дают опору и формируют гражданскую ответственность», — поделилась лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева.

Встречу завершила торжественная церемония награждения самых активных граждан, участвующих в развитии округа. Они получили благодарственные письма и ценные награды.